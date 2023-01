Camera: oggi question time con i ministri Ciriani, Fitto, Calderoli e Schillaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si svolge oggi, mercoledì 18 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro dell'Interno – sulle iniziative, a presidio della trasparenza e del rispetto della legalità, in relazione alle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 (Silvestri - M5s). Il ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde a una interrogazione sulle iniziative, in sede europea, in ordine all'esame di una nuova disciplina sull'efficientamento energetico degli edifici, al fine di tutelare il patrimonio immobiliare italiano (Molinari - Lega). Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire la piena attuazione della normativa in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con particolare riferimento alla mancata rendicontazione da parte di numerose Regioni (Faraone - Azione-IV-Re).