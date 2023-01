Romania: Bucarest ha assunto la presidenza del Comitato per la sicurezza dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha assunto la presidenza del Comitato per la sicurezza dell'Osce. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. Il mandato è stato assunto dalla Romania su richiesta dell'attuale presidenza in esercizio dell'Osce, esercitata quest'anno dalla Macedonia del Nord. "L'assunzione di questo mandato da parte del nostro Paese rivela, ancora una volta, il contributo della Romania al rispetto dei valori e dei principi fondamentali dell'Osce nel garantire la sicurezza e la cooperazione in Europa, un aspetto particolarmente importante anche nel contesto della più grande crisi di sicurezza in Europa successiva alla Seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo, questo mandato rappresenta un riconoscimento del profilo attivo della Romania all'interno dell'Osce per quanto riguarda il sostegno del ruolo, dei valori e dei principi fondamentali dell'organizzazione nel garantire la pace, la sicurezza e la cooperazione in Europa", ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu. (segue) (Rob)