Romania: Bucarest ha assunto la presidenza del Comitato per la sicurezza dell'Osce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I compiti del Comitato per la sicurezza dell'Osce comprendono, tra gli altri, la discussione degli aspetti non militari e politici della sicurezza, compresa l'attuazione degli impegni in materia assunti dagli Stati partecipanti all'Organizzazione; affrontare alcuni argomenti multisettoriali, che sono legati agli aspetti non militari della sicurezza; sostenere i preparativi per l'organizzazione della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza dell'Osce; la discussione di alcune raccomandazioni rivolte al Consiglio permanente dell'Osce in merito al programma di lavoro, comprese le azioni per mettere in pratica e dare seguito alle raccomandazioni formulate in occasione di alcune riunioni pertinenti. (Rob)