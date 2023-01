Roma: oggi la camera ardente per Gina Lollobrigida, Gualtieri accoglie il feretro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accoglierà questa mattina in Campidoglio il feretro di Gina Lollobrigida, l'attrice di Subiaco scomparsa lunedì all'età di 95 anni. La camera ardente sarà allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Gli ammiratori, romani e non, della grande diva del cinema italiano potranno renderle omaggio oggi dalle 10:00 alle 19:00; oppure domani dalle 9:30 alle 11:30 prima dell'ultimo saluto. I funerali inizieranno alle 12:30 di domani nella Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Con la morte di Gina Lollobrigida "ci lascia una vera stella del cinema italiano e internazionale", sono state le parole del sindaco Gualtieri. "Con i suoi film e le sue interpretazioni è entrata di diritto nella storia del Paese e del suo immaginario collettivo - ha aggiunto -. Roma, la città che amava, saprà ricordarla come merita". (segue) (Rer)