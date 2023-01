Roma: oggi la camera ardente per Gina Lollobrigida, Gualtieri accoglie il feretro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interprete di oltre sessanta film, fu diretta da registi italiani di grande spessore come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Sul versante americano, invece, fu impegnata sui set tra gli altri, di John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. Nel 1996 fu premiata con il David di Donatello alla carriera e nel 2006 ebbe un riconoscimento speciale in occasione del cinquantenario del trofeo di cui era stata la prima vincitrice nel 1956. Dopo innumerevoli pellicole, Lollobrigida diede l'addio alle scene nel 1972, avviando una carriera da fotografa e scultrice. (Rer)