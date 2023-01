Roma: spaccio di droga e detenzione abusiva di armi, un arresto e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 48 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Roma Trullo per spaccio di droga. Nella serata di ieri i carabinieri di Roma Trullo e quelli del Nucleo operativo della compagnia Eur hanno arrestato l'uomo in flagranza dopo che, a seguito di un controllo, aveva cercato di disfarsi di un involucro contenente dello stupefacente - successivamente rinvenuto e sequestrato - mentre si trovava in compagnia di un romano di 43 anni. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di sequestrare a casa del 48enne, oltre dieci chilli di hashish, suddiviso in undici involucri sigillati mentre, a casa dell’altro uomo i militari hanno rinvenuto 1.3 grammi della stessa sostanza e una balestra con 39 frecce abusivamente detenuta. Il 43enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.(Rer)