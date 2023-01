Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso fino al mattino, quindi irregolari schiarite più diffuse nelle ore pomeridiane; nuovi annuvolamenti in serata. Precipitazioni deboli residue nella notte sui rilievi orientali. In serata deboli sparse possibili su Appennino e pianura più meridionale. Neve oltre 500 metri; in serata quota neve in calo sull'Appennino con possibili precipitazioni miste fino al piano. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra -1°C e 2°C, massime tra 5°C e 7°C. (Rem)