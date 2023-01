Regno Unito: centro studi, miniera carbone in Cumbria potrebbe infrangere impegni sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova miniera di carbone di Whitehaven in Cumbria potrebbe impedire al Regno Unito di rispettare l'impegno concordato a livello internazionale di ridurre le emissioni del gas serra metano. È quanto emerso dalle stime del centro studi Green Alliance, riprese dal quotidiano "The Guardian". Secondo tali stime, il controverso progetto minerario, approvato dal governo britannico poco prima di Natale, rilascerà circa 17.500 tonnellate di metano ogni anno, rendendo così potenzialmente irraggiungibili gli obiettivi di riduzione delle emissioni di questa tipologia di gas in Regno Unito. (Rel)