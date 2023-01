Austria-Kosovo: premier kosovaro Kurti il 12 gennaio a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, sarà in visita in Austria il prossimo 12 gennaio. Lo ha confermato l'ufficio del cancelliere austriaco, Karl Nehammer, secondo quanto rilancia la stampa kosovara. Il primo ministro Kurti sarà accolto dal cancelliere con gli onori militari. Dopo una riunione di lavoro è prevista una conferenza stampa congiunta. Kurti, durante la sua visita a Vienna, terrà anche un discorso su invito dell'Istituto austriaco per la politica europea e di sicurezza e dell'Accademia diplomatica di Vienna. Il tema sarà "Kosovo, Balcani occidentali e Unione europea".(Alt)