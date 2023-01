Kosovo: l’Ungheria non sostiene l’adesione del Paese al Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria non sostiene l’integrazione del Kosovo nel Consiglio d’Europa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che oggi a Budapest ha ricevuto l’omologo della Serbia, Ivica Dacic. Interrogato in conferenza stampa sul tema delle tensioni tra Belgrado e Pristina, Szijjarto ha detto che l’Ungheria è interessata a una soluzione pacifica, a un compromesso da raggiungere attraverso il dialogo. Tuttavia, ha spiegato, il successo di questa operazione potrebbe essere ostacolato “se l’integrazione del Kosovo nelle strutture europee dovesse avvenire prima di trovare un compromesso” tra i due Paesi. “Per questa ragione se si votasse per l’integrazione del Kosovo come membro del Consiglio d’Europa, l’Ungheria voterebbe no”. Budapest ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo nel 2008. (Vap)