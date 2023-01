Ungheria-Serbia: ministro Dacic, relazioni bilaterali ai massimi livelli di ultimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Serbia e Ungheria sono ai massimi livelli se guardiamo agli ultimi 10 anni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, in visita ufficiale oggi a Budapest, nella conferenza stampa tenuta insieme all'omologo ungherese, Peter Szijjarto. Secondo la stampa di Belgrado, Dacic ha affermato che i rapporti tra i due Paesi si basano sulla fiducia reciproca, sulla cooperazione, sulla ricerca di interessi comuni e sul rispetto dei diritti delle minoranze nazionali che vivono nei due Paesi. "Con Budapest stiamo risolvendo una serie di questioni molto specifiche che interessano i cittadini dei nostri Paesi", ha affermato il capo della diplomazia serba, il quale ha assicurato che "le fonti energetiche, il cibo e tutto ciò che è necessario per la vita dei cittadini", saranno assicurate nel prossimo periodo. Il ministro serbo, interrogato a proposito della questione del Kosovo, ha dichiarato che Belgrado ritiene che la situazione possa essere risolta "solo con un compromesso" e che ci sono alcune linee rosse che secondo Belgrado "non si possono oltrepassare". "Prima di tutto, tutto ciò che è stato firmato deve essere attuato, in secondo luogo non possiamo riconoscere l'indipendenza del Kosovo e accettarne l'ingresso nell'Onu poiché non abbiamo tenuto alcuna discussione politica sull'essenza del problema delle nostre relazioni reciproche", ha sottolineato Dacic. (segue) (Seb)