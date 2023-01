Kosovo: sindaco della città di Strpce chiede aumento presenza forze Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della città kosovara di Strpce, Dalibor Jevtic, ha chiesto al comandante Kfor della regione occidentale di aumentare la presenza delle truppe della missione Nato nel territorio. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet". "La situazione è molto difficile e grave. Sono particolarmente preoccupato per il proseguimento della narrazione sui fatti del 6 gennaio e l'intenzione di giustificare l'attacco ai due giovani serbi. Ho parlato col comandante della Kfor della regione occidentale a cui ho chiesto di aumentare la presenza delle truppe della missione", ha detto Jevtic. Dall'altra parte, ha aggiunto, "la polizia del Kosovo dovrà aumentare i pattugliamenti in prossimità delle scuole oltre che i posti di blocco permanenti all'inizio delle lezioni". "Incrementare i pattugliamenti dove i bambini aspettano i mezzi pubblici per andare e tornare da scuola, queste sono le richieste dei cittadini serbi". Durante la vigilia del Natale ortodosso nella città di Strpce due giovani serbi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco sparati da un ex agente di sicurezza kosovaro, successivamente individuato e arrestato dalla polizia del Kosovo. Il procuratore del tribunale di base di Urosevac ha ordinato ieri un mese di detenzione. (Alt)