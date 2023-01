Kosovo: Osmani, visita consigliere Chollet conferma gli ottimi rapporti con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del consigliere del Dipartimento di Stato Usa in Kosovo, Derek Chollet, ha confermato le ottime relazioni che esistono fra Kosovo e Stati Uniti. Lo ha dichiarato la presidente kosovara Vjosa Osmani al termine dell’incontro avvenuto ieri a Pristina, secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio della presidenza. Osmani ha osservato che gli Usa sono “il principale alleato della Repubblica del Kosovo” e Pristina si impegna a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Osmani ha ringraziato Chollet per l'impegno degli Stati Uniti nel processo di dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’Ue, sottolineando che un maggiore impegno statunitense in questo senso “è fondamentale per garantire un esito positivo” a beneficio dei cittadini della Repubblica del Kosovo. Osmani ha infine ribadito che l'accordo finale con Belgrado dovrebbe essere incentrato sul riconoscimento reciproco.(Alt)