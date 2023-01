Serbia: presidente Vucic a consigliere Chollet, Usa incoraggino Pristina ad adempiere obblighi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic si aspetta che gli Usa incoraggino il Kosovo ad "adempiere ai propri obblighi in conformità con gli accordi firmati". Lo ha detto dopo l'incontro di oggi con il consigliere del Dipartimento di Stato Usa Derek Chollet a Belgrado. "Ho espresso l'aspettativa che gli Stati Uniti riconoscano gli sforzi del nostro Paese nel preservare la pace e la stabilità nella regione, e che utilizzino la loro indubbia influenza e incoraggino Pristina ad adempiere ai propri obblighi in conformità con gli accordi firmati, ma anche a continuare il dialogo nello spirito di uno scambio onesto e aperto di proposte per risolvere sfide concrete", ha scritto Vucic sul profilo Instagram. Il presidente serbo ha aggiunto di aver avuto una "conversazione significativa e aperta" con il consigliere Chollet. (Seb)