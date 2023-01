Serbia: consigliere Usa Chollet, focalizzare dialogo Belgrado-Pristina su proposta franco-tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Derek Chollet ha dichiarato che "bisogna focalizzare il dialogo tra Belgrado e Pristina sulla proposta franco-tedesca e sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". La dichiarazione è giunta dopo l'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. Chollet ha inoltre affermato che gli Stati Uniti "sosterranno sempre tutti gli sforzi compiuti per mantenere la pace e la stabilità nella regione". Il consigliere Usa ha quindi sottolineato di "non essere venuto a Pristina e Belgrado per dare alcun ultimatum", ma per esprimere il suo "forte sostegno al dialogo con la mediazione dell'Unione europea" e per "trovare dei modi affinché il dialogo possa progredire". Chollet ha infine detto che la Serbia è "un partner costruttivo e importante degli Stati Uniti in termini di sicurezza energetica, economia, pace e stabilità nella regione", aggiungendo che gli Usa "sostengono gli sforzi della Serbia per diversificare le sue fonti energetiche e rafforzare l'efficienza energetica". (Seb)