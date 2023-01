Imprese: auto, Renault e Nissan vicine ad accordo per riduzione partecipazione francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault Sa. e Nissan Motor Co. sono impegnate nella fase conclusiva di colloqui che culmineranno in una significativa riduzione della partecipazione francese al capitale di Nissan, dall'attuale 43 per cento al 15 per cento. Lo riferiscono fonti aziendali citate da "Kyodo News", ricordando che i due costruttori di automobili discutono ormai da anni una ristrutturazione della loro pluridecennale alleanza di capitale, fortemente sbilanciata in favore dell'azienda francese. L'accordo per la riduzione della partecipazione potrebbe essere raggiunto il 26 gennaio, durante un incontro in Giappone tra gli amministratori delegati di Renault e Nissan, Luca de Meo e Makoto Uchida. L'accordo dovrebbe portare a una situazione di equilibrio partecipativo, con entrambi i costruttori proprietari di una quota del 15 per cento dell'azienda partner. Nissan sta valutando anche l'acquisto di una quota di Ampere, il business delle auto elettriche di Renaut che in futuro dovrebbe essere destinatario di un investimento da parte del colosso dei microchip statunitense Qualcomm Technologies, e di un accordo di collaborazione con Google Llc. L'alleanza tra Renault e Nissan è stata oggetto dei colloqui intrattenuti la scorsa settimana a Parigi dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dal primo ministro del Giappone Fumio Kishida. Macron ha dichiarato che il governo francese, principale azionista di Renault, sostiene i colloqui per la revisione del partenariato aziendale. (Git)