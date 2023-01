Usa: Democratici New Hampshire contrari a modifica calendario primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del New Hampshire ha espresso la propria avversione al piano sostenuto dal presidente Usa Joe Biden per la ristrutturazione del calendario nazionale delle primarie di partito, sostenendo che l'operazione rischi di "seminare il caos" nello Stato. Due ex deputati, un ex governatore e più di una dozzina di funzionari del New Hampshire, tutti esponenti del Partito democratico, hanno firmato una lettera indirizzata alla Casa Bianca, in cui affermano che privare lo Stato del suo tradizionale ruolo in cima alla lista nel calendario delle primarie comporterebbe un grave danno per i candidati democratici locali. "Anche se condividiamo il tuo desiderio di elevare una maggior diversità di voci nel processo (delle primarie), riteniamo che il calendario proposto seminerebbe il caos tra i Democratici a tutti i livelli della lista elettorale del New Hampshire, e porrebbe inutilmente a rischio quattro voti elettorali critici per la tua campagna di rielezione", afferma la missiva, che fa riferimento all'intenzione di Biden di ricandidarsi alla presidenza Usa nel 2024. (segue) (Was)