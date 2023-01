Usa: Democratici New Hampshire contrari a modifica calendario primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biden, un candidato democratico non dovrebbe vincere una elezione generale a meno di disporre di un "sostegno schiacciante" da parte degli "elettori di colore": "Troppo spesso negli ultimi cinquant'anni, candidati hanno rinunciato o sono stati marginalizzati dalla stampa e dai politologi per le loro prestazioni deludenti in piccoli Stati nelle prime fasi del processo (delle primarie), prima che gli elettori di colore potessero esprimere il loro voto", afferma la missiva del presidente. Biden ha chiesto inoltre l'abolizione del sistema di selezione dei candidati tramite assemblee di partito ("caucus"), che secondo il presidente sarebbe "intrinsecamente anti-partecipativo", costringendo gli elettori a votare in pubblico, con gran dispendio di tempo e in orari poco agevoli per i lavoratori. (Was)