Corea del Sud: Yoon diretto in Svizzera per l'annuale incontro del Forum di Davos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice di domenica tra Yoon e il suo omologo Mohamed bin Zayed al Nahyan, gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato investimenti per 30 miliardi di dollari in Corea del Sud nei settori dell'energia nucleare, delle armi e dell'energia. Gli investimenti verranno effettuati in modo uniforme nelle aree di cooperazione strategica tra i due Paesi, tra cui l'energia nucleare, le armi, l'idrogeno e l'energia solare, ha affermato il segretario presidenziale per i media sudcoreano. Durante la visita del presidente sudcoreano ad Abu Dhabi, la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato ieri 13 memorandum d'intesa sul rafforzamento della cooperazione nei settori dell'energia, delle armi e in altri settori. Inoltre, sono stati firmati una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato energetico strategico tra i due Paesi attraverso un "partenariato energetico strategico globale", un protocollo d'intesa sulla cooperazione strategica dell'industria della difesa e un accordo su un progetto congiunto di riserva petrolifera. Quest'ultimo progetto prevede che la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) possa stoccare il suo greggio presso l'impianto di Yeosu della Korea National Oil Corp., consentendo alla Corea del Sud di acquistare rapidamente petrolio durante una crisi di approvvigionamento. (segue) (Git)