Corea del Sud: Yoon diretto in Svizzera per l'annuale incontro del Forum di Davos (3)

- Corea del Sud ed Emirati hanno firmato dei protocolli d'intesa per accelerare la transizione verso un'economia "net-zero" in cui le emissioni di gas serra siano ridotte il più vicino possibile allo zero, sviluppando congiuntamente aerei da trasporto multiuso e stabilendo un partenariato strategico per gli investimenti tra la sudcoreana Kdb Bank e l'emiratina Mubadala, una holding statale che funge da fondo sovrano. Inoltre, sono stati firmati memorandum d'intesa sulla produzione e l'uso dell'idrogeno, sulla cooperazione spaziale tra i due Paesi, sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, sulla cooperazione nell'uso delle risorse idriche, sulla cooperazione in materia di energia nucleare e un protocollo d'intesa sulla cooperazione finanziaria tra Korea Eximbank e Taqa, l'Abu Dhabi National Energy Company. (Git)