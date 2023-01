Usa: Repubblicani preparano impeachment del segretario alla Sicurezza interna Mayorkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa sta gettando rapidamente le basi per la messa in stato d'accusa del segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", ricordando che al segretario i Repubblicani imputano la gravissima crisi migratoria in atto da circa due anni al confine meridionale degli Stati Uniti, e le sue ricadute in termini di sicurezza e tenuta dello stato sociale. Secondo la "Cnn", i nuovi presidenti repubblicani delle commissioni di Supervisione, Sicurezza interna e Giustizia della Camera stanno già lavorando al calendario delle audizioni preliminari in vista dell'impeachment. Una fonte del Partito repubblicano citata dall'emittente televisiva afferma che la commissione Giustizia, cui spetterebbe la giurisdizione sulla risoluzione di impeachment, potrebbe organizzare la prima audizione sulla situazione al confine entro l'inizio di febbraio. La messa in stato d'accusa di un segretario di gabinetto ha un solo precedente nella storia degli Stati Uniti, nel 1876, quando venne incriminato l'allora segretario alla Guerra William Belknap. (Was)