Usa-Regno Unito: Blinken incontra l'omologo britannico Cleverly a Washington

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, che in una nota riporta la conferenza stampa congiunta tenuta dai due funzionari a margine dell'incontro. Il segretario Usa ha evidenziato il lavoro comune dei due Paesi "nel contrastare le minacce poste dalla guerra di aggressione del presidente (russo, Vladimir) Putin" in Ucraina. Blinken e Cleverly hanno ribadito la volontà di proseguire "l'assistenza di sicurezza" nei confronti di Kiev e denunciato l'attacco dello scorso fine settimana contro un edificio residenziale a Dnipro, costato la vita a decine di persone. Blinken ha elogiato il Regno Unito per la decisione di inviare all'Ucraina carri armati Challenger 2 e nuovi sistemi d'artiglieria. I due ministri hanno discusso anche dell'Iran, condannando l'esecuzione del politico iraniano-britannico Alireza Akbari, e della Cina, specie in riferimento al maggiore coi8nvolgimento di Londra nello scacchiere strategico dell'Indo-Pacifico. Blinken ha inoltre ribadito il sostegno degli Stati Uniti alle misure adottate da Londra per limitare i rischi di sicurezza nazionale relativi al settore tecnologico, e all'Accordo del Venerdì Santo sullo status dell'Irlanda del Nord. (Was)