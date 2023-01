Indonesia: al via quest'anno progetto edilizio da 2,7 miliardi di dollari nella nuova capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia inizierà nel secondo trimestre di quest'anno un progetto da 2,7 miliardi di dollari per la costruzione di un secondo blocco di edifici residenziali nel sito della futura capitale amministrativa del Paese, Nusantara. Lo ha dichiarato un funzionario indonesiano, secondo cui il progetto del nuovo blocco residenziale prevede la costruzione di 184 torri di appartamenti destinati ad alloggiare circa 14.500 funzionari pubblici. Il sito della futura capitale, che sorge in un'area boschivanel Borneo, è già oggetto di lavori per la realizzazione delle infrastrutture di base. Bambang Susantono, direttore della Nusantara National Capital Authority, ha dichiarato che il progetto del nuovo blocco residenziale è oggetto di negoziati con tre sviluppatori privati: un consorzio guidato dall'azienda cinese Ccfg Group; la società sudcoreana Kore Land and Housing Corp; e lo sviluppatore locale Pt Summarecon Agung. (segue) (Fim)