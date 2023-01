Giappone-Usa: Tokyo autorizza impiego militare dell'Aeroporto di Shimojishima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha autorizzato l'impiego dell'aeroporto di Shimojishima, una remota isola della prefettura meridionale di Okinawa, da parte del contingente locale del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. L'impiego militare dell'aeroporto a fini logistici e per l'addestramento di volo degli elicotteri è parte dei nuovi piani congiunti per la riorganizzazione delle forze militari nel sud del Giappone. L'aeroporto - l'unico dell'isola a disporre di una pista lunga 3 mila metri - non veniva utilizzato a fini militari dal 2006. (Git)