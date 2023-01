Usa: al deputato repubblicano Santos un posto in commissione alla Camera nonostante le polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano George Santos, che negli ultimi giorni è stato al centro di aspre polemiche da parte dei colleghi del suo stesso partito per aver fornito informazioni false sul suo percorso professionale e sui finanziamenti della sua campagna elettorale lo scorso novembre, è stato nominato componente della commissione per le piccole imprese alla Camera dei rappresentanti. Lo ha confermato al portale di informazione “Axios” un portavoce della commissione. Il presidente della camera bassa del Congresso Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, ha precedentemente dichiarato che Santos avrebbe comunque ricevuto un incarico in commissione, nonostante le numerose richieste per le sue dimissioni da parte di esponenti sia democratici che repubblicani. Lo stesso Santos, in un messaggio pubblicato su Twitter, ha ribadito di non essere intenzionato a rassegnare le dimissioni dal terzo distretto elettorale dello Stato di New York, che ha conquistato alle elezioni di medio termine dello scorso novembre, strappando il seggio ai democratici. (Was)