Usa-Cina: Blinken in visita ufficiale a Pechino il 5 e 6 febbraio

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in visita ufficiale a Pechino il 5 e 6 gennaio prossimi. Lo hanno riferito fonti anonime del dipartimento di Stato, confermando un viaggio atteso da tempo per tenere sotto controllo le tensioni in atto tra le due maggiori potenze mondiali. Secondo le anticipazioni, Blinken sarà a Pechino il 5 febbraio, nonostante i dubbi in merito alla situazione pandemica in quel Paese asiatico, e terrà colloqui con l'omologo cinese Qin Gang il giorno successivo. Blinken sarà il primo segretario di Stato Usa a visitare la Cina da ottobre 2018, quando il suo predecessore Mike Pompeo vi fece brevemente tappa di ritorno da colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang. La Casa Bianca aveva preannunciato la visita di Blinken in Cina lo scorso novembre, dopo l'incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping a margine del vertice del G20 in Indonesia, senza fornire però date precise. (segue) (Was)