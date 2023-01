Usa: orso polare uccide una donna e un bambino in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un orso polare ha aggredito e ucciso una donna e un bambini a Wales, nella remota Penisola di Seward, in Alaska. Lo hanno reso noto funzionari dell'Alaska State Troopers, secondo cui l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando l'orso è entrato nella piccola comunità locale, aggredendone gli abitanti. L'orso è stato abbattuto con armi da fuoco, non prima però di aver ucciso una donna e un bambino, di cui non sono state divulgate le identità. Le autorità statali non hanno ancora potuto raggiungere la comunità a causa del maltempo. (Was)