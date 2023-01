Usa: Democratici New Hampshire contrari a modifica calendario primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale del Partito democratico ha votato il mese scorso per elevare il South Carolina in cima al calendario nazionale delle primarie, nell'ambito di un piano personalmente sollecitato da Biden per dare maggior peso alle componenti minoritarie dell'elettorato democratico. La nuova struttura delle primarie democratiche vedrà passare il secondo piano l'Iowa e il New Hampshire, che perderanno il loro tradizionale rango di primi Stati a votare tra i candidati democratici alla presidenza, in favore di South Carolina e Nevada, cui seguirebbero New Hampshire, Georgia e Michigan. In una lettera inviata il mese scorso al Comitato nazionale democratico, Biden afferma che l'iter delle primarie dovrebbe aprirsi con voti che riflettano "la diversità del partito e del Paese"; in particolare, il presidente ha chiesto che il voto delle minoranze etniche abbia sin dal principio un ruolo cruciale nella selezione del candidato alla presidenza. (segue) (Was)