Filippine: la giornalista Premio Nobel Maria Ressa assolta dalle accuse di evasione fiscale

- La giornalista filippina Maria Ressa e la sua società mediatica, Rappler, sono stati assolti oggi da tutti e quattro i capi d'imputazione per evasione fiscale loro contestati. Ressa, che nel 2021 è stata insignita del Premio Nobel assieme al giornalista russo Dmitry Muratov, resta titolare di altre tre accuse penali, inclusa una condanna per diffamazione online attualmente oggetto di un processo d'appello, che potrebbe costarle una condanna a sette anni di reclusione. "Oggi hanno vinto i fatti e la verità", ha commentato Ressa all'uscita da un tribunale a Manila. L'amministrazione dell'ex presidente filippino Rodrigo Duterte, di cui Ressa era una strenua voce critica, accusava Rappler di aver eluso le tasse relative a una vendita di obbligazioni a investitori stranieri avvenuta nel 2015. Oggi la giornalista ha ribadito che le accuse erano "politicamente motivate": "Siamo stati in grado di dimostrare che Rappler non è un evasore fiscale", ha affermato la giornalista 59enne. A dispetto della sentenza di oggi, però, il futuro di Rappler resta incerto: sulla società pende ancora un decreto di chiusura della Securities and Exchange Commission filippina - l'ente preposto alla vigilanza sulla borsa valori - che accusa Rappler di aver violato un divieto costituzionale alla proprietà straniera dei media nazionali. (Fim)