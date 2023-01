Brasile: attentato di Natale a Brasilia, arrestato uno degli imputati irreperibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa del 54enne indicato come la persona che ha piazzato fisicamente la bomba sul camion cisterna di cherosene in transito nei pressi dell'aeroporto della capitale federale del Paese, era che l'esplosione desse inizio "al caos", come ha riferito alle autorità giudiziarie in occasione dell'arresto, dando modo a Bolsonaro di imporre lo stato di emergenza che, limitando i poteri di giustizia e parlamento, impedisse l'insediamento di Lula. I tre, estremisti di destra e sostenitori dichiarati dell'ex presidente Jair Bolsonaro, si erano conosciuti nell'accampamento montato lo scorso ottobre davanti al quartier generale dell'esercito di Brasilia per chiedere l'intervento delle forze armate per sovvertire l'esito delle elezioni favorevoli al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (Brb)