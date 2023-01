Iran: Reynders, Ue valuta ogni opzione per rispondere ad azioni di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le possibilità per rispondere alle azioni del governo iraniano rimangono sul tavolo dell'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Negli ultimi tre mesi, il Consiglio ha aggiunto 60 persone e otto entità all'elenco delle persone soggette a misure restrittive a causa del loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e della risposta violenta alle manifestazioni di protesta. Questo approccio continuerà fino a quando sarà necessario", ha detto. "Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio adottate lo scorso dicembre, allo stesso tempo, accogliamo con favore l'istituzione di un meccanismo di accertamento dei fatti creato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e la nomina dei suoi tre esperti. Attendiamo di vederlo all'opera", ha aggiunto. "Il rafforzamento della responsabilità per le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo è al centro del nostro approccio di politica estera", ha proseguito Reynders, affermando che è fondamentale, per l'Unione europea e i suoi Stati membri, continuare a inviare messaggi forti e chiari all'Iran. "L'Iran sarà nuovamente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Affari esteri. Vi assicuro che tutte le opzioni per l'Unione europea di rispondere agli eventi in Iran rimangono sul tavolo", ha concluso. (Beb)