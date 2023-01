Brasile: ministro Finanze, Fmi aiuterà governo a creare 'ancora fiscale' conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) aiuterà il Brasile a identificare un'ancora fiscale credibile e sostenibile per garantire la stabilità dei conti pubblici del Paese. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, al termine di un incontro con la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. "L'Fmi è venuto a conoscenza delle nostre discussioni sulla politica fiscale e ha messo a disposizione il team di tecnici per studiare le attuali regole in vigore nel paese, come il tetto alla spese, e presentare una proposta alternativa credibile in parlamento", ha affermato. Haddad intende definire i dettagli del nuovo quadro fiscale in aprile. La norma sostituirà quella attuale che fissa un tetto alla spesa pubblica, in modo da poter garantire investimenti per le politiche sociali, la sanità e l'istruzione, promesse dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva in campagna elettorale.(Brb)