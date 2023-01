Usa: “Nyt”, Pentagono ha utilizzato scorte in Israele per fornire proiettili di artiglieria a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha recentemente fatto ricorso alle scorte di munizioni Usa attualmente presenti in Israele, per fare fronte alla crescente domanda di proiettili di artigliera da parte dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che tali scorte, a cui anche Israele avrebbe accesso in caso di emergenze, sarebbero normalmente utilizzate dalle Forze armate Usa per condurre operazioni militari nel quadro dei conflitti in corso in Medio Oriente. (Was)