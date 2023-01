Usa-Cina: Blinken in visita ufficiale a Pechino il 5 e 6 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha già discusso lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo Qin lo scorso 1 gennaio. Qin ha ricordato gli scambi “sinceri, costruttivi e approfonditi” avuti con il funzionario statunitense quando era ambasciatore a Washington, e ha espresso l’intenzione di lavorare per promuovere il miglioramento delle relazioni bilaterali, concludendo la conversazione con Blinken estendendo gli auguri per il nuovo anno. (Was)