Giustizia: Piantedosi, nessuno ha mai messo in dubbio efficacia intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno nel governo ha mai messo in discussione l’efficacia delle intercettazioni, specie per i reati di mafia e terrorismo”. Cosi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Mai, assolutamente, sono state messe in dubbio le intercettazioni” ma piuttosto si è stato contestato, in alcuni casi, un uso “distorto. Ma non è nelle intenzioni del ministro Nordio e del governo” mettere in dubbio questo strumento, ha concluso. (Rin)