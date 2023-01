© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa alla presentazione delle liste di Democrazia solidale-Demos per le prossime elezioni Regionali. Comitato elettorale di D'Amato, via di Portonaccio 23, Roma. (Ore 12:30).- Il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa all'incontro con Unindustria. Via Andrea Noale, 206, Roma. (Ore 15:00).- Conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fd'I alle elezioni regionali del collegio Roma e provincia. Saranno presenti i coordinatori provinciali Massimo Milani e Marco Silvestroni ed il coordinatore regionale Paolo Trancassini. Via della Scrofa, 43, Roma. (Ore 11:00).- Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda e la vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva, Elena Bonetti, presentano il programma del Terzo Polo a Grottaferrata. Cooperativa Capodarco di via del Grottino. (Ore 19:00).- Conferenza stampa di presentazione delle liste di Democrazia Solidale-Demos per le prossime elezioni regionali. Interverranno Paolo Ciani, deputato e segretario di Demos, Barbara Funari, Coordinatrice romana di Demos e, Alessio D'Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio. Via di Portonaccio 23, Roma. (Ore 12:30). (segue) (Rer)