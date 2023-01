© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione delle sei installazioni video di sei artisti contemporanei israeliani sulla Shoah, ospitate, in occasione del giorno della memoria 2023, in sei Musei Civici di Roma Capitale: Centrale Montemartini, Museo di Roma, Galleria d'Arte Moderna, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere e Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. Intervengono Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce, sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Giorgia Calò, Curatrice della mostra. Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190, Roma. (Ore 12:30).- Seminario "Oltre il confine, un rifugio: patrimonio culturale e nuove cittadinanze", promossa dal dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte e spettacolo (Saras) de La Sapienza università di Roma e dal Parco archeologico del Colosseo. Curia Iulia del Parco archeologico del Colosseo, Roma. (Ore 14:30). (Rer)