Emirati: Tajani esprime vicinanza nell'anniversario dell'attacco terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua vicinanza all’omologo emiratino, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, nell’anniversario dell’attentato terroristico contro gli Emirati. “Il governo italiano si impegna per la sicurezza degli Emirati Arabi Uniti e del suo popolo, sulla base della nostra storica amicizia. Non vediamo l'ora di rafforzare la nostra cooperazione”, ha scritto Tajani in un tweet. Il riferimento è all'attacco lanciato un anno fa dai ribelli sciiti del gruppo yemenita Ansar Allah, meglio conosciuto come Houthi, contro la capitale Abu Dhabi, costato la morte di tre persone. (Res)