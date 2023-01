Brasile: Corte suprema sospende indulto di Natale concesso da Bolsonaro ad agenti polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema (Stf) del Brasile, Rosa Weber, ha sospeso un articolo del decreto presidenziale firmato dall'ex presidente Jair Bolsonaro, che lo scorso 22 dicembre concedeva l'indulto di Natale agli agenti di pubblica sicurezza condannati in via definitiva, a condizione che abbiano scontato almeno un sesto della pena. Un articolo del testo prevedeva in particolare l'indulto per tutti i reati commessi più di trenta anni fa. Una possibilità che aveva portato alla scarcerazione degli agenti condannati per il massacro del carcere paulista di Carandirù in cui il 2 ottobre del 1992, gli agenti della polizia penitenziaria uccisero 111 detenuti che avevano inscenato una rivolta. Furono condannati 74 agenti. (segue) (Brb)