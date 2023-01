Perù: manifestanti si danno appuntamento a Lima, presidente invita alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha chiesto ai manifestanti di protestare in modo pacifico, alla vigilia dell’arrivo nella capitale Lima di migliaia di persone previsto per domani. Durante il suo intervento alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte costituzionale, il capo dello Stato ha affermato che i manifestanti possono raggiungere la capitale, ma in “pace” e “tranquillità”. Inoltre, ha sottolineato che le proteste sono tutelate dalla Costituzione, ma che le mobilitazioni sono fuori legge quando diventano violente. "Tendiamo ancora una volta le nostre mani e il nostro cuore a quei connazionali che scendono in piazza per esprimere pacificamente le loro richieste: 'Siamo qui per ascoltarvi'", ha affermato. Dina Boluarte ha quindi invitato i manifestanti al Palazzo di governo. “Li aspetterò al palazzo del governo per discutere dei loro programmi sociali", ha detto. (segue) (Brb)