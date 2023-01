Messina Denaro: procuratore Palermo, uomo determinato e conscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti a Matteo Messina Denaro “abbiamo avuto la sensazione di un uomo determinato, che non dico lo aspettasse ma che era conscio che la sua vita libera” poteva finire così come è successo. Lo ha chiarito il procurato di Palermo, Maurizio de Lucia, nel corso di un’intervista a “Cartabianca” su Rai3. Parlando delle indagini ancora in corso, il procuratore ha ribadito che l’abitazione di Matteo Messina Denaro “è una casa ordinaria, non è il covo come lo pensiamo noi ed infatti abbiamo indagini in corso per capire se quello sia l’unico luogo di interesse” per le indagini. (Rin)