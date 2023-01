Usa: Borsa, chiusura al ribasso dopo calo dei profitti registrato da Morgan Stanley e Goldman Sachs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura di Borsa in ribasso negli Stati Uniti, dopo che due grandi banche, Morgan Stanley e Goldman Sachs, hanno registrato cali importanti in termini di profitti nel quarto trimestre del 2022. Stando alle ultime rilevazioni, gli indici Standard and Poor’s 500 e Dow Jones hanno registrato ribassi pari rispettivamente allo 0,2 e all’un per cento, mentre il Nasdaq ha subito un leggero rialzo pari a 0,1 punti percentuali. Le due banche d’affari Usa, tra le più grandi al mondo, hanno pubblicato questa mattina le informative finanziarie relative agli ultimi tre mesi del 2022, registrando un calo dei profitti pari al 40 e al 69 per cento su base annuale, rispettivamente per Morgan Stanley e Goldman Sachs. (Was)