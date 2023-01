Usa: documenti classificati di Biden, dipartimento Giustizia non ha voluto chiedere a Fbi di monitorare le ricerche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha inizialmente valutato la possibilità di chiedere agli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di monitorare la ricerca di altri documenti classificati nelle residenze private del presidente Joe Biden, ma in un secondo momento ha deciso di non richiedere una misura del genere. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il dipartimento ha deciso di non procedere in tal senso “per evitare di complicare il proseguimento delle indagini, e anche perché gli avvocati del presidente stanno collaborando e hanno rapidamente consegnato tutto ciò che hanno trovato”. Lo staff legale di Biden ha effettuato una serie di ricerche all’interno delle residenze private del presidente, dopo il ritrovamento di alcuni materiali secretati nella sua residenza a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio a Washington che ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente durante l’amministrazione di Barack Obama. Il ritrovamento ha portato il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, a nominare la settimana scorsa un procuratore speciale, Robert Hur, per indagare sulla vicenda e sulla gestione di materiali classificati da parte di Biden, durante il suo mandato da vicepresidente. (Was)