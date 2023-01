Csm: chi sono i nove membri laici eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli: sono i tre componenti laici, indicati da Fratelli d’Italia, eletti al Consiglio superiore della magistratura dal Parlamento riunito in seduta comune. Bertolini è un avvocato penalista modenese ed è stata deputata di Forza Italia e del Popolo della libertà per poi transitare anche dal movimento politico di Mario Monti e dalla Lega. Bianchini è un avvocato civilista, docente a contratto di Diritto di famiglia e minorile presso l’Università Lumsa di Roma. Natoli è un avvocato siciliano, specializzato nel diritto contrattuale, rapporti di lavoro e appalti ed è stata consulente legale di enti pubblici e privati. Claudia Eccher - storico legale di Matteo Salvini - e Fabio Pinelli - noto penalista padovano, già difensore del braccio destro di Salvini, Luca Morisi - sono stati eletti in quota Lega. L’avvocato penalista Aimi, di Modena, indicato da Forza Italia, è un ex senatore. E se il Partito democratico ha segnalato il costituzionalista toscano Roberto Romboli, Michele Papa, indicato dal Movimento cinque stelle, è professore ordinario di Diritto penale nell'Università di Firenze. L’avvocato Ernesto Carbone, infine, segnalato da Azione-Italia viva, è un ex deputato. Niente da fare, invece, per Felice Giuffrè, avvocato amministrativista e professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Catania, il quarto nominativo indicato da Fd’I a votazione in corso per sostituire il penalista Giuseppe Valentino, ex parlamentare ed ex sottosegretario alla Giustizia, attualmente presidente della Fondazione Alleanza nazionale, che ha deciso di ritirare la candidatura. Il Movimento cinque stelle ed il Partito democratico avevano espresso dubbi sul suo nome, in quanto Valentino sarebbe indagato: da qui la decisione di Fratelli d’Italia di sostituirlo appunto in corsa e di dare indicazione per votare Giuffrè. Per il decimo membro laico del Csm si dovrà aspettare una nuova riunione del Parlamento in seduta comune, in programma per martedì prossimo 24 gennaio, alle 16. (Rin)