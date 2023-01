Csm: Romboli il più votato con 531 consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Roberto Romboli, indicato dal Partito democratico, il più votato con 531 consensi dal Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione dei dieci membri laici del Consiglio superiore della magistratura. A seguire troviamo Isabella Bertolini con 521 preferenze, segnalata da Fratelli d'Italia, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli, entrambe con 519 voti, indicate sempre da Fd'I. Tocca 519 consensi anche Claudia Eccher, in quota Lega. Sono 517 i voti andati ad Enrico Aimi, indicato da Forza Italia. Fabio Pinelli, in quota Lega, raggiunge 516 voti. Michele Papa, segnalato dal Movimento cinque stelle, ottiene 506 preferenze. Ernesto Carbone, indicato da Azione-Italia viva, risulta essere il meno votato, con 399 consensi, a causa anche della mancata convergenza del M5s. Per l'elezione era richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 364. Nove, quindi, sono i componenti laici eletti del Csm. Manca all'appello il decimo: il candidato indicato in corsa da Fratelli d'Italia, Felice Giuffrè, al posto di Giuseppe Valentino, si ferma infatti a 295 voti. Valentino, dal canto suo, ottiene 194 preferenze. (Rin)