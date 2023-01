Usa-Paesi Bassi: Biden incontra premier Rutte, focus su Nato, Ucraina e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro olandese, Mark Rutte. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito gli storici legami di amicizia e i valori condivisi dai due Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione transatlantica nel quadro dei principali temi globali, sotto l’egida della Nato. I due leader hanno anche discusso il futuro dell’assistenza economica, militare e umanitaria all’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia, e la necessità di punire i responsabili dei crimini di guerra commessi durante il conflitto. Infine, il colloquio ha rappresentato un’occasione per discutere la situazione attuale nella regione indopacifica e il futuro della cooperazione bilaterale in ambito commerciale. (Was)