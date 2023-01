Csm: a rischio elezione Giuffrè, M5s non vota Carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fortemente a rischio l’elezione di Felice Giuffrè, indicato da Fratelli d’Italia per il Consiglio superiore della magistratura per sostituire Giuseppe Valentino, nome su cui sarebbero state sollevate perplessità da parte del Movimento cinque stelle, ed anche del Partito democratico, in quanto l’ex sottosegretario alla Giustizia sarebbe indagato. Il cambio in corsa del candidato, mentre era già in corso il voto, potrebbe quindi portare alla mancata elezione di Giuffrè tra i dieci membri laici del Csm, eletti dal Parlamento riunito in seduta comune. Ai fini dell'elezione, è infatti necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dal canto suo, il M5s non avrebbe votato per il candidato di Azione-Italia viva, Ernesto Carbone. (Rin)