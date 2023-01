Brasile: Corte suprema sospende indulto di Natale concesso da Bolsonaro ad agenti polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che la norma generale dell'indulto prevede che siano esclusi dal beneficio i condannati per crimini dolosi e altri gravi reati che implicano l'uso di minaccia o violenza, la giudice ha sospeso l'articolo. La decisione della giudice dovrà essere ora valutata dalla Corte suprema in seduta plenaria che potrà confermare o annullare la decisione. Resta valido l'indulto per tutti gli altri detenuti che rientrino nelle condizioni. Il beneficio si applica solo a coloro che hanno commesso il crimine "nell'esercizio della funzione o come conseguenza di essa", al personale delle forze armate impiegato nelle operazioni approvare ai sensi della Legge di garanzia dell'ordine (Glo). Inoltre saranno indultati i detenuti paraplegici, tetraplegici e non vedenti, quelli che hanno contratto grave malattia o sono ammalati di cancro. In ultimo tutti i detenuti con più di 70 anni di età che abbiano scontato almeno un terzo della pena. (Brb)