Messina Denaro: Meloni, vittoria fondamentale ma guerra a mafia non è ancora vinta

- L’arresto di Matteo Messina Denaro non è “la vittoria della guerra” contro la mafia ma “certo è fondamentale e dimostra che le cose si possono cambiare” perchè dimostra che “lo Stato vince, che l'Italia vince. Ma la mafia non è sconfitta”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Fuori dal coro” su Rete4. L’arresto del latitante, inoltre, rappresenta “un’insegnamento importante anche per i nostri figlii” che “devono sapere che si può raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto. (Rin)