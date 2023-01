Csm: arriva l'ufficialità, eletti nove membri laici su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Parlamento riunito in seduta comune ha eletto nove componenti laici su dieci del Consiglio superiore della magistratura. Sono stati eletti Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli, Claudia Eccher, Fabio Pinelli, Enrico Aimi, Roberto Romboli, Michele Papa, Ernesto Carbone. Ad annunciarlo nell'Aula della Camera il presidente di turno, Giorgio Mulè. Per l’elezione era richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 364. Sei membri sono espressione della maggioranza (tre di Fratelli d’Italia, due della Lega, uno di Forza Italia), tre delle opposizioni (uno rispettivamente per il Partito democratico, per il Movimento cinque stelle, per Azione-Italia viva). Non ce l’ha fatta Felice Giuffrè, che si è fermato a 295 voti, indicato da Fd’I al posto di Giuseppe Valentino. Servirà, dunque, un secondo scrutinio per l’elezione del decimo componente laico del Csm, che - come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio - avrà luogo martedì prossimo 24 gennaio, alle 16. (Rin)